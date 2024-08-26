TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 3. hafta oynanan müsabakalardaki VAR kayıtlarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 20:21
TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları!
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Süper Lig'de 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin paylaştığı VAR kayıtları şu şekilde:


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