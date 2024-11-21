İşte dünyanın en güçlü 20 ligi: Süper Lig kaçıncı sırada?

İşte dünyanın en güçlü 20 ligi: Süper Lig kaçıncı sırada?

Bir araştırma platformu, dünyanın en güçlü liglerini sıraladı. Süper Lig de listede yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2024 Perşembe, 21:58
İşte dünyanın en güçlü 20 ligi: Süper Lig kaçıncı sırada?

Opta, dünyanın en güçlü liglerini sıraladı. Listedeki 20 ligin 16'sı Avrupa'dan seçildi.

İşte dünyanın en güçlü 20 ligi: Süper Lig kaçıncı sırada?

Opta'ya göre dünyanın en güçlü 20 ligi şu şekilde:

1) Premier Lig - 87.9

2) Serie A - 86.2

3) Bundesliga - 86.2

4) La Liga - 85.1

5) Ligue 1 - 85.1

İşte dünyanın en güçlü 20 ligi: Süper Lig kaçıncı sırada?

6) Brezilya Ligi - 80.8

7) Portekiz Ligi - 80.1

8) Belçika Jupiler Pro Ligi - 79.2

9) MLS - 78.2

10) Championship - 77.6

İşte dünyanın en güçlü 20 ligi: Süper Lig kaçıncı sırada?

11) Arjantin Ligi - 77.5

12) Danimarka Ligi - 77.4

13) Hollanda Ligi - 77.3

14) Meksika Ligi - 76.7

15) Çek Ligi - 76.5

İşte dünyanın en güçlü 20 ligi: Süper Lig kaçıncı sırada?

16) Polonya Ligi - 76.4

17) Bundesliga 2 - 76.3

18) SÜPER LİG - 76

19) Serie B - 76

20) İsviçre Ligi - 75.9

süper lig İngiltere Premier Lig Bundesliga

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