İşte dünyanın en güçlü 20 ligi: Süper Lig kaçıncı sırada?
Bir araştırma platformu, dünyanın en güçlü liglerini sıraladı. Süper Lig de listede yer aldı.
Opta, dünyanın en güçlü liglerini sıraladı. Listedeki 20 ligin 16'sı Avrupa'dan seçildi.
Opta'ya göre dünyanın en güçlü 20 ligi şu şekilde:
1) Premier Lig - 87.9
2) Serie A - 86.2
3) Bundesliga - 86.2
4) La Liga - 85.1
5) Ligue 1 - 85.1
6) Brezilya Ligi - 80.8
7) Portekiz Ligi - 80.1
8) Belçika Jupiler Pro Ligi - 79.2
9) MLS - 78.2
10) Championship - 77.6
11) Arjantin Ligi - 77.5
12) Danimarka Ligi - 77.4
13) Hollanda Ligi - 77.3
14) Meksika Ligi - 76.7
15) Çek Ligi - 76.5
16) Polonya Ligi - 76.4
17) Bundesliga 2 - 76.3
18) SÜPER LİG - 76
19) Serie B - 76
20) İsviçre Ligi - 75.9
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