TFF açıkladı: Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftanın maç programını duyurdu.
TFF, Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.
38. haftanın programı şu şekilde:
24 Mayıs Cuma
20.00 Alanyaspor - Antalyaspor
25 Mayıs Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor
26 Mayıs Pazar
19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Rizespor
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