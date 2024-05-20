TFF açıkladı: Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftanın maç programını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 13:48
TFF açıkladı: Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu!
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TFF, Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.

38. haftanın programı şu şekilde:

24 Mayıs Cuma

20.00 Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

19.00 Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

19.00 Konyaspor - Galatasaray

19.00 Pendikspor - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Ankaragücü

19.00 Hatayspor - Rizespor


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