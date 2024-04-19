TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu!

Yayınlanma: 19.04.2024 - 16:01

Güncelleme: 19.04.2024 - 16:01

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)