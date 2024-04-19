TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 16:01
TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu!
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)


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