TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini duyurdu.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:
7 Mayıs Salı:
20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)
8 Mayıs Çarşamba:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
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