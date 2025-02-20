TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi öncesi flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi canlı yayına çıkarak soruları yanıtlayacağı öğrenildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi öncesi flaş karar!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:33

Süper Lig'de uzun süredir bitmeyen hakem tartışmaları, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından adeta tavan yaptı.

Spor dünyasında ve sosyal medyada bir kısım yabancı hakem kararını doğru bulurken, bir bölüm ise bu kararı ciddi şekilde eleştirdi. Eleştirilen isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu geldi.

TFF BAŞKANI'NDAN CANLI YAYIN KARARI

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde gerilimi düşürmek isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında soruları yanıtlayarak kafalardaki soru işaretini giderme kararı aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat Cuma saat 20.00'de HT Spor-Habertürk ortak yayınına çıkacak ve tüm soruları yanıtlayacak.


Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #galatasaray #fenerbahçe

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