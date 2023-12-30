TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Gereken açıklamaları dün yaptık'

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İstanbul'a geldi. Havaalanında açıklamalarda bulunan Büyükekşi, sağlık durumu hakkında "Daha iyiyim" dedi.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 16:49
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Gereken açıklamaları dün yaptık'
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havaalanı çıkışında direkt aracına binen Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kriz sonrasında bir rahatsızlık yaşayan Büyükekşi, sağlık durumunun sorulması üzerine ise "Şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.


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