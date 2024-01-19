TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni projesini duyurdu: 'Çalışmalar devam ediyor'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Lansmanı'nda konuştu. Büyükekşi, ofsayt sisteminden övgü ile bahsederken TFF'nin yeni projesinin ayrıntılarını paylaştı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'yle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.
Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Bugün Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin lansmanı için bir araya geldik. Son Dünya Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla uygulanan, Avrupa'da ise İtalya'dan sonra ilk kez başlattığımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Yeni bir sistem kurulacağından bahseden Mehmet Büyükekşi, "Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemi üzerine çalışmalar devam ediyor. Bir diğer projemiz de Türkiye'nin her yerinde mevkilerine ve futbolcu özelliklerine göre arama yapabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk futboluna kazandırmak" ifadelerini kullandı.
YENİ PROJESİNİ DUYURDU
Mehmet Büyükekşi, "Modern futbolda, güncel teknoloji ve dijitalleşme vazgeçilmez unsurlardır. TFF olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile gözlemci, temsilci raporlarının ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarını dijitalleşmesini sağladık. Bu sayede zaman ve iş gücü israfını önlemiş olduk. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleşme için çalışmaya başladık. Böylece ülkemizdeki tüm futbolcuların lisans işlemlerini çağa uygun hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.
Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, sahadaki oyunun kalitesini artıracak ve hata payı minimuma düşürülecektir" açıklamasını yaptı.
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