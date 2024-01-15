TFF açıkladı: UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacak!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını duyurdu.
Player Alanı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA tarafından 16-19 Ocak 2024 tarihlerinde İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenecek olan UEFA elit hakemleri seminerine davet edilen 24 hakemin içinde elit kategorideki FIFA hakemimiz Halil Umut Meler de yer alacak" ifadeleri yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!
- İstifa etti!
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- CHP'li Çelik'ten Soylu'ya sert tepki
- Prof. Dr. Demirtaş’tan ‘2024’ tahmini
- Vedat Milor, son paylaşımı nedeniyle özür diledi
- El-Bab şehidinin babası, hayatını kaybetti