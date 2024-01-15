TFF açıkladı: UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacak!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:05

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA tarafından 16-19 Ocak 2024 tarihlerinde İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenecek olan UEFA elit hakemleri seminerine davet edilen 24 hakemin içinde elit kategorideki FIFA hakemimiz Halil Umut Meler de yer alacak" ifadeleri yer aldı.