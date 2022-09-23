TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması: 'Bir milimetre konuşması olmadı'

23 Eylül 2022 Cuma, 14:51

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli takımın Lüksemburg ile 3-3 berabere kalması ve teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili açıklama yaptı.

İlk olarak maçla ilgili TRT Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi "Gönül isterdi ki dün de gol yemeden galip gelelim. Hem bütün maçlarımızı galip gelerek hem de gol yemeden... Buruk bir grup liderliği oldu. İnşallah bazen futbolda bunlar var. Sakatlıklar çok fazla. Hocamız birkaç daha da sakat oyuncuyu kadrodan çıkardı, yeni oyuncuları ilave etti. Her zaman, her maç oynayarak kazanılıyor, sahada kazanılıyor. Hiçbir maçın garantisi yok. Kağıt üstünde ne kadar da favori olsanız hava şartları, motivasyon, sakatlıklar olumlu veya olumsuz etkileyebiliyor. Bu son maçımız. Hayırlısıyla bunu da kazanıp ülkemize dönelim. Bundan sonra B Ligi'nde oynayacağız. Hedefimiz orada güzel sonuçlar almaz. Avrupa Şampiyonası kuraları var. Hayırlı kuralar çekeriz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

STEFAN KUNTZ AÇIKLAMASI

Daha önce Stefan Kuntz ile yollarını ayırmayacaklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, bu sözlerini tekrarladı ve "Şu anda Kuntz'u değiştirmek gibi bir şey söz konusu değil. Bir milimetre konuşması da olmadı. Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Zaten aslında bize göre en büyük sıkıntılardan biri sabırsızlık. Süper Lig'de bir takım 4-5 maç olumsuz sonuç alınca hemen hoca değişiyor. Halbuki istikrar lazım. Hocamızla birlikte Avrupa'daki en genç takımız. Birbirleriyle oynayarak daha fazla tecrübe kazanacak. İnşallah önümüzde güzel günler olacak. Birlik beraberlik içerisinde, hocamız hakkında çıkan bu dedikodulardan üzüntü duyuyoruz. Maçtan 2 saat önce bir tartışma gündeme getirildi. Fayda sağlamaz, zarar verir. Hocayı, futbolcuları olumsuz etkileyebilir. Biz önce birlik beraberlik içerisinde mutlaka bu konuların dışında kalalım. Süper Lig'de hep hakem, milli maçlarda hoca konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

"STEFAN KUNTZ'A SAYGI DUYALIM"

Kuntz'un oyuncu tercihlerine yönelik eleştirilere de yanıt veren Mehmet Büyükekşi "Hocamızın fikri var. Buna saygı duymak lazım. Bu periyotta bir çözüm bulduk. Başladığımız oyuncularla bu periyodu bitirmek. Yine aynılarını seçti. Kasım ayında Dünya Kupası var. O boşlukta 2 maçımız var. Diyarbakır'da İskoçya, Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacağız. Bu maçlarla yeni bir periyot olacak. Orada ilave isimler gelecektir. Hocamız da en iyisini yapmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Son derece seviyeli ve güzel bir ilişkimiz var. Sabredersek güzel sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

Fair-Play'in önemli olduğunu söyleyen Mehmet Büyükekşi "Yabancı madde sahaya atarak bir takım desteklenmez, zarar verir. UEFA'nın FIFA'nın sert yaptırımları var. Yabancı madde atarak maçın gidişatını kesiyorlar, o an baskı yapıyorduk maç soğudu. Takımımızı centilmence desteklememiz lazım" diye konuştu.