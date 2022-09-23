Stefan Kuntz: 'Beraberliğe sevindim'
"3 savunma oyuncumuz sakattı. Ozan Kabak'ın maçtan 3 saat önce oynayamayacağı kesinleşti. Merih de 24 kişilik maç kadrosunda yoktu. Ayrıca, ilk golden sonra Çağlar sakatlandı. İkinci yarı oyundan almak zorunda kaldık. Bireysel hatalar yaptık defansta. Defansif oyunlar, hücumda başlar. Aynı şekilde takım halinde iyi olamadık. Bu konudaki hatalarımız, Lüksemburg'un çok pozisyon bulmasına sebebiyet verdi."
"Yenilen gollerin 3 sebebi var. Ozan, Çağlar, Merih gibi ana savunma oyuncularımızın çok kısa süre içerisinde sakatlanmış olmaları. Bu şekilde yenen gollerin birinci sebebi. İkincisi, bireysel anlamda çok ağır hatalar yaptık. Bu sayede Lüksemburg kolay goller buldu. Üçüncüsü, defansif oyuna hazır olmak, bunu yapabilmek santrfordan başlar, arkaya doğru ilerler, 11 oyuncu savunma yapar. Biz bunu takım halinde iyi yapamadık."
"4 tane stoper çağırdık zaten. İlk idmanda Ozan, Merih, Çağlar, Kaan sahadaydı. Hepsi oynadı. Geldiklerinde idman yaptılar. Maçtan 1 gün önce Merih 'Ağrılarım var' dedi. Ozan, maçtan 3 saat önce ağrısını bize söyledi. Çağlar, kale çizgisi önünde kaydı. Bu da şanssızlıktı. Ben 4 stoper çağırdım. Bu oyuncular bugün itibarıyla çıkamayacak değildi. Kısa süre kalana kadar oynayacaklar diye düşünüyordum. İlk başta 4 stoper yeter diye düşündüm. Ozan'ın sakatlığını öğrenince Valencia'dan Cenk Özkaçar'ı aradık. Yarın Kopenhag üzerinden Faroe Adaları'na gelip kampımıza katılacak."
"Almanya üzerinden bir örnek vereyim. Union Berlin şu anda Bundesliga'da ilk sırada. Neden? Çünkü, herkesten daha çok koşuyorlar. Fenerbahçe, en son maçta takım halinde 118 km'den daha fazla koştu. Bu her şeyin temeli. Santrfordan kaleciye herkesin bu doğrultuda mücadele etmesi ve acı hissetmesi lazım. Bu acının ötesine geçip başarılı olmak için mücadele etmesi lazım. Bazı oyuncularımız takımlarında düzenli oynamıyor. Bu da bir etken."
“Ferdi'yi Hollanda Ümit Milli Takımı döneminden beri tanıyorum. Orada da orta saha pozisyonda maçlar oynuyordu. Bu özelliğinden faydalanmak istedik. Sol bekte Eren ve Rıdvan gibi oyuncularımız var. Tabii ki Ferdi, Fenerbahçe'de de sağ bekte oynuyor ama Zeki ve Onur gibi oyuncularımız var. Ferdi gibi oyuncuları saha içerisinde hızlı bir şekilde pozisyonlara kaydırabilir, farklı görevler verebilirsiniz. Çok yönlü bir oyuncu. Ne istediğimizi çok iyi biliyor. Uluslar Ligi karşılaşmalarının başından beri bizimle. Orkun ile beraber yaratıcı özelliğinden faydalanmak istedik. Bence çok iyi bir iş çıkardı. İrfan Can ve İsmail gibi oyunculardan bahsettiniz. İlk kez bizimleydiler. Bizim tercihimiz, daha önce bizimle olan oyunculardan yana kullanmak oldu.”
"Bir yolda yürürken önünüze çeşitli engeller çıkar, taşlara takılırsınız. Ben şunu söylüyorum. Mutluyum. Çünkü, bugünkü geri adım mağlubiyet olmadı, yalnızca beraberlikle oldu. İkinci yarıda ofansif anlamda iyi işler çıkardık, sonuna kadar denedik. Mantaliteden memnunum. Boks maçı gibi düşünürseniz, aldığımız yumrukla nakavt olmadık, sadece uyarı oldu."
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