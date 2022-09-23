Stefan Kuntz: 'Beraberliğe sevindim'

“Ferdi'yi Hollanda Ümit Milli Takımı döneminden beri tanıyorum. Orada da orta saha pozisyonda maçlar oynuyordu. Bu özelliğinden faydalanmak istedik. Sol bekte Eren ve Rıdvan gibi oyuncularımız var. Tabii ki Ferdi, Fenerbahçe'de de sağ bekte oynuyor ama Zeki ve Onur gibi oyuncularımız var. Ferdi gibi oyuncuları saha içerisinde hızlı bir şekilde pozisyonlara kaydırabilir, farklı görevler verebilirsiniz. Çok yönlü bir oyuncu. Ne istediğimizi çok iyi biliyor. Uluslar Ligi karşılaşmalarının başından beri bizimle. Orkun ile beraber yaratıcı özelliğinden faydalanmak istedik. Bence çok iyi bir iş çıkardı. İrfan Can ve İsmail gibi oyunculardan bahsettiniz. İlk kez bizimleydiler. Bizim tercihimiz, daha önce bizimle olan oyunculardan yana kullanmak oldu.”