Stefan Kuntz: 'Beraberliğe sevindim'

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 09:21
<p>Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.</p>

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

<p>"Bugün iyi şeyler de, kötü şeyler de oldu. Kötü şeyler daha fazlaydı. Skor tatmin edici değil. Öncelikli hedefimize ulaştık. Grubumuzu birinci bitirdik ve lig yükseldik."</p>

"Bugün iyi şeyler de, kötü şeyler de oldu. Kötü şeyler daha fazlaydı. Skor tatmin edici değil. Öncelikli hedefimize ulaştık. Grubumuzu birinci bitirdik ve lig yükseldik."

<p>"Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Bu tür durumlarda bazen ileri, bazen geri gidişler oldu. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk."</p>

"Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Bu tür durumlarda bazen ileri, bazen geri gidişler oldu. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk."

<p>"Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Bu tür durumlarda bazen ileri, bazen geri gidişler oldu. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk"</p>

"Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Bu tür durumlarda bazen ileri, bazen geri gidişler oldu. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk"

<p>"Bugün defansif anlamda gerçekten iyi değildik. Büyük hatalar yaptık. Bu hatalar gole sebebiyet verdi. Bunlardan hızlıca dersler çıkarmamız lazım. Bu düzeydeki maçlarda bu tür hatalar olmamalı."</p>

"Bugün defansif anlamda gerçekten iyi değildik. Büyük hatalar yaptık. Bu hatalar gole sebebiyet verdi. Bunlardan hızlıca dersler çıkarmamız lazım. Bu düzeydeki maçlarda bu tür hatalar olmamalı."

<p>"Bireysel hatalar yaptık. Aynı zamanda bu maç öncesinde de 3 savunmacımızı kaybettik. Olağandışı koşullarda oynanan bir maçtı. Bazen böyle olur. Üst düzeyde oynayan 6 oyuncumuz bizlerle beraber değildi. Herkes dersler çıkarmalı bu maçtan. Bu maçın ciddi anlamda bir özetinin yapılması gerekiyor."</p>

"Bireysel hatalar yaptık. Aynı zamanda bu maç öncesinde de 3 savunmacımızı kaybettik. Olağandışı koşullarda oynanan bir maçtı. Bazen böyle olur. Üst düzeyde oynayan 6 oyuncumuz bizlerle beraber değildi. Herkes dersler çıkarmalı bu maçtan. Bu maçın ciddi anlamda bir özetinin yapılması gerekiyor."

<p>"3 savunma oyuncumuz sakattı. Ozan Kabak'ın maçtan 3 saat önce oynayamayacağı kesinleşti. Merih de 24 kişilik maç kadrosunda yoktu. Ayrıca, ilk golden sonra Çağlar sakatlandı. İkinci yarı oyundan almak zorunda kaldık. Bireysel hatalar yaptık defansta. Defansif oyunlar, hücumda başlar. Aynı şekilde takım halinde iyi olamadık. Bu konudaki hatalarımız, Lüksemburg'un çok pozisyon bulmasına sebebiyet verdi."</p>

"3 savunma oyuncumuz sakattı. Ozan Kabak'ın maçtan 3 saat önce oynayamayacağı kesinleşti. Merih de 24 kişilik maç kadrosunda yoktu. Ayrıca, ilk golden sonra Çağlar sakatlandı. İkinci yarı oyundan almak zorunda kaldık. Bireysel hatalar yaptık defansta. Defansif oyunlar, hücumda başlar. Aynı şekilde takım halinde iyi olamadık. Bu konudaki hatalarımız, Lüksemburg'un çok pozisyon bulmasına sebebiyet verdi."

<p><strong>"Maç sonrası hisleriniz nasıldı?" </strong></p> <p>- Mutluyum. Lig çıktık. Aynı şekilde yine mutluyum. Çünkü, öğreneceğimiz çok şey olduğunu gördüm.</p>

"Maç sonrası hisleriniz nasıldı?"

- Mutluyum. Lig çıktık. Aynı şekilde yine mutluyum. Çünkü, öğreneceğimiz çok şey olduğunu gördüm.

<p>"Yenilen gollerin 3 sebebi var. Ozan, Çağlar, Merih gibi ana savunma oyuncularımızın çok kısa süre içerisinde sakatlanmış olmaları. Bu şekilde yenen gollerin birinci sebebi. İkincisi, bireysel anlamda çok ağır hatalar yaptık. Bu sayede Lüksemburg kolay goller buldu. Üçüncüsü, defansif oyuna hazır olmak, bunu yapabilmek santrfordan başlar, arkaya doğru ilerler, 11 oyuncu savunma yapar. Biz bunu takım halinde iyi yapamadık."</p>

"Yenilen gollerin 3 sebebi var. Ozan, Çağlar, Merih gibi ana savunma oyuncularımızın çok kısa süre içerisinde sakatlanmış olmaları. Bu şekilde yenen gollerin birinci sebebi. İkincisi, bireysel anlamda çok ağır hatalar yaptık. Bu sayede Lüksemburg kolay goller buldu. Üçüncüsü, defansif oyuna hazır olmak, bunu yapabilmek santrfordan başlar, arkaya doğru ilerler, 11 oyuncu savunma yapar. Biz bunu takım halinde iyi yapamadık."

<p>"4 tane stoper çağırdık zaten. İlk idmanda Ozan, Merih, Çağlar, Kaan sahadaydı. Hepsi oynadı. Geldiklerinde idman yaptılar. Maçtan 1 gün önce Merih 'Ağrılarım var' dedi. Ozan, maçtan 3 saat önce ağrısını bize söyledi. Çağlar, kale çizgisi önünde kaydı. Bu da şanssızlıktı. Ben 4 stoper çağırdım. Bu oyuncular bugün itibarıyla çıkamayacak değildi. Kısa süre kalana kadar oynayacaklar diye düşünüyordum. İlk başta 4 stoper yeter diye düşündüm. Ozan'ın sakatlığını öğrenince Valencia'dan Cenk Özkaçar'ı aradık. Yarın Kopenhag üzerinden Faroe Adaları'na gelip kampımıza katılacak."</p>

"4 tane stoper çağırdık zaten. İlk idmanda Ozan, Merih, Çağlar, Kaan sahadaydı. Hepsi oynadı. Geldiklerinde idman yaptılar. Maçtan 1 gün önce Merih 'Ağrılarım var' dedi. Ozan, maçtan 3 saat önce ağrısını bize söyledi. Çağlar, kale çizgisi önünde kaydı. Bu da şanssızlıktı. Ben 4 stoper çağırdım. Bu oyuncular bugün itibarıyla çıkamayacak değildi. Kısa süre kalana kadar oynayacaklar diye düşünüyordum. İlk başta 4 stoper yeter diye düşündüm. Ozan'ın sakatlığını öğrenince Valencia'dan Cenk Özkaçar'ı aradık. Yarın Kopenhag üzerinden Faroe Adaları'na gelip kampımıza katılacak."

<p>"Almanya üzerinden bir örnek vereyim. Union Berlin şu anda Bundesliga'da ilk sırada. Neden? Çünkü, herkesten daha çok koşuyorlar. Fenerbahçe, en son maçta takım halinde 118 km'den daha fazla koştu. Bu her şeyin temeli. Santrfordan kaleciye herkesin bu doğrultuda mücadele etmesi ve acı hissetmesi lazım. Bu acının ötesine geçip başarılı olmak için mücadele etmesi lazım. Bazı oyuncularımız takımlarında düzenli oynamıyor. Bu da bir etken."</p>

"Almanya üzerinden bir örnek vereyim. Union Berlin şu anda Bundesliga'da ilk sırada. Neden? Çünkü, herkesten daha çok koşuyorlar. Fenerbahçe, en son maçta takım halinde 118 km'den daha fazla koştu. Bu her şeyin temeli. Santrfordan kaleciye herkesin bu doğrultuda mücadele etmesi ve acı hissetmesi lazım. Bu acının ötesine geçip başarılı olmak için mücadele etmesi lazım. Bazı oyuncularımız takımlarında düzenli oynamıyor. Bu da bir etken."

<p>"Söz veriyorum. Bundan sonra Türkiye'de hiç şaka yapmayacağım. Asla, asla. Sergen ile ilgili bir şaka yapmıştım ve başım ağrımıştı. Dün de 'belki burada olurum belki olmam' diye şaka yapmıştım. Kesinlikle bir daha şaka yapmayacağım, asla!"</p>

"Söz veriyorum. Bundan sonra Türkiye'de hiç şaka yapmayacağım. Asla, asla. Sergen ile ilgili bir şaka yapmıştım ve başım ağrımıştı. Dün de 'belki burada olurum belki olmam' diye şaka yapmıştım. Kesinlikle bir daha şaka yapmayacağım, asla!"

<p>“Ferdi'yi Hollanda Ümit Milli Takımı döneminden beri tanıyorum. Orada da orta saha pozisyonda maçlar oynuyordu. Bu özelliğinden faydalanmak istedik. Sol bekte Eren ve Rıdvan gibi oyuncularımız var. Tabii ki Ferdi, Fenerbahçe'de de sağ bekte oynuyor ama Zeki ve Onur gibi oyuncularımız var. Ferdi gibi oyuncuları saha içerisinde hızlı bir şekilde pozisyonlara kaydırabilir, farklı görevler verebilirsiniz. Çok yönlü bir oyuncu. Ne istediğimizi çok iyi biliyor. Uluslar Ligi karşılaşmalarının başından beri bizimle. Orkun ile beraber yaratıcı özelliğinden faydalanmak istedik. Bence çok iyi bir iş çıkardı. İrfan Can ve İsmail gibi oyunculardan bahsettiniz. İlk kez bizimleydiler. Bizim tercihimiz, daha önce bizimle olan oyunculardan yana kullanmak oldu.”</p>

“Ferdi'yi Hollanda Ümit Milli Takımı döneminden beri tanıyorum. Orada da orta saha pozisyonda maçlar oynuyordu. Bu özelliğinden faydalanmak istedik. Sol bekte Eren ve Rıdvan gibi oyuncularımız var. Tabii ki Ferdi, Fenerbahçe'de de sağ bekte oynuyor ama Zeki ve Onur gibi oyuncularımız var. Ferdi gibi oyuncuları saha içerisinde hızlı bir şekilde pozisyonlara kaydırabilir, farklı görevler verebilirsiniz. Çok yönlü bir oyuncu. Ne istediğimizi çok iyi biliyor. Uluslar Ligi karşılaşmalarının başından beri bizimle. Orkun ile beraber yaratıcı özelliğinden faydalanmak istedik. Bence çok iyi bir iş çıkardı. İrfan Can ve İsmail gibi oyunculardan bahsettiniz. İlk kez bizimleydiler. Bizim tercihimiz, daha önce bizimle olan oyunculardan yana kullanmak oldu.”

<p>"Bir yolda yürürken önünüze çeşitli engeller çıkar, taşlara takılırsınız. Ben şunu söylüyorum. Mutluyum. Çünkü, bugünkü geri adım mağlubiyet olmadı, yalnızca beraberlikle oldu. İkinci yarıda ofansif anlamda iyi işler çıkardık, sonuna kadar denedik. Mantaliteden memnunum. Boks maçı gibi düşünürseniz, aldığımız yumrukla nakavt olmadık, sadece uyarı oldu."</p>

"Bir yolda yürürken önünüze çeşitli engeller çıkar, taşlara takılırsınız. Ben şunu söylüyorum. Mutluyum. Çünkü, bugünkü geri adım mağlubiyet olmadı, yalnızca beraberlikle oldu. İkinci yarıda ofansif anlamda iyi işler çıkardık, sonuna kadar denedik. Mantaliteden memnunum. Boks maçı gibi düşünürseniz, aldığımız yumrukla nakavt olmadık, sadece uyarı oldu."

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