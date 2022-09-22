TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz iddialarına yanıt!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Büyükekşi, "Milli takımda teknik direktör değişikliği durumu söz konusu değil" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör değişikliği iddiaları üzerine Sporx'e konuştu.
Büyükekşi, "Milli takımda teknik direktör değişikliği durumu söz konusu değil. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
KUNTZ İLE YOLA DEVAM
A Milli Takım'da teknik direktörlük koltuğunda 19 Eylül 2021'den bu yana 59 yaşındaki Stefan Kuntz oturuyor.
Alman teknik direktör, A Milli Takım'ın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
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