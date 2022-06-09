TFF Başkanlığı, yayın ihalesi, yabancı sınırı, hakemler konusunda belirsizlik sürüyor
Nihat Özdemir’in istifasının ardından 16 Haziran’da yapılacak TFF Başkanlığı seçimi için sadece Mehmet Büyükekşi aday oldu. Birçok soru işareti yanıt bekliyor.
Türk futbolu en belirsiz dönemlerinden birini yaşıyor. Nihat Özdemir’in istifasının ardından 16 Haziran’da yapılacak TFF Başkanlığı seçimi için sadece Mehmet Büyükekşi aday oldu. Ancak Büyükekşi’ye Fenerbahçe başta olmak üzere bazı kulüpler sıcak bakmıyor. Servet Yardımcı’nın aday olacağı kulislerde konuşuldu ama kendisinden net bir adım gelmedi. Kulüplerin, futboldaki belirsizlik nedeniyle isyan ettiği en önemli konu, yayın ihalesi... Özdemir döneminde başlayan ihaleden sonuç alınamadı, TFF ve kulüpler, mevcut yayıncı kuruluşun teklifini düşük buldu. Ancak yeni sezonun başlamasına 2 ay kala Süper Lig’in yayıncısı hâlâ belli olmadı. Kulüpler, olası anlaşma halinde yayın gelirlerinin daha da düşecek olmasından şikâyetçi.
YABANCI TARTIŞMASI
Soru işaretlerinin bir diğeri yeni sezonda yabancı futbolcu sayısının kaç olacağı. Geçen sezon bu kural 8+6 olarak uygulandı. Özdemir TFF’si, 2022-23 sezonunda kuralın 7+5 şeklinde uygulanacağını karara bağlamıştı. Ancak tüm kulüpler, devam eden sözleşmeler nedeniyle bunu reddedip 8+6’nın devam etmesini istiyor. Henüz yeni TFF Başkanı belli olmadığı için kulüpler, transfer çalışmalarında sorun yaşıyor. Bununla birlikte TFF seçimi yapılmadığından kulüplerin yeni sezondaki harcama limitleri belirlenmedi. Kulüpler, transfere ne kadar para harcayabileceklerini bilmiyor.
BİTMEYEN HAKEM KRİZİ
Yine TFF yönetiminin değişecek olması nedeniyle geçen sezona damga vuran Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) Sabri Çelik başkanlığında göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bazı kulüpler MHK yönetiminin ve yeni sezondaki hakem listesinin tekrar değişmesi yönünde görüş belirtiyor.
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