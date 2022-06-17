TFF başkanlık seçimi sonrası Fenerbahçe yönetiminde ayrılık: Nüket Küçükel Ezberci
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesiyle sarı-lacivertli kulüpteki görevlerinden istifa etti.
Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci’nin TFF yönetimine girmesinden sonra görevinden ayrıldığı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Yönetim Kurulu listesinde yer alan Ezberci, seçim sonrası istifa mektubunu sarı lacivertli yönetime iletti.
Fenerbahçe’den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci bugün yapılan TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulunda, TFF Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Statü gereği Sayın Küçükel Ezberci kulübümüzün yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.
Nüket Küçükel Ezberci'ye 1 yıllık süreç boyunca kulübümüz adına ortaya koyduğu emekleri ve değerli katkıları için teşekkür ederiz.
Yeni görevinde Sayın Küçükel Ezberci'ye başarılar diler, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.
Fenerbahçe Spor Kulübü”
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