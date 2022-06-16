Son dakika: TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu!

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:50

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü genel kurulu, Ankara’da düzenlendi.

Başkanlık seçimine tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, yeni başkan olarak 1 yıl süreyle seçildi. Düşük katılımın yaşandığı seçimde Büyükekşi, kullanılan 209 oyun 158'ini alarak başkan seçildi.

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Alkın Kalkavan, Murat Aksu, Hamit Altıntop, Yusuf Günay, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can, İbrahim Burkay, Nüket Ezberci, İdil Sürer, Müslüm Özmen, Yalçın Orhan.

YABANCI SAYISI İÇİN KULÜPLERE MÜJDE

Yabancı sınırı ile ilgili olarak Büyükekşi, "Kuş çift kanatla uçabilir. Biz hiçbir şeyi kulüplere rağmen yapmayacağız. Beraber karar alacağız. Futbolun ekosistemine uygun, kulüplerin faydasına göre bir karar alacağız. Yabancı sayısının 14'ten 12'ye inme durumu vardı. Rijit değiliz. Kulüplerin istediği şekilde bir çözüme ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN YAYIN RAKAMI 2 MİLYAR 50 MİLYON"

Yayın anlaşmasıyla ilgili konuşan Büyükekşi, "beIN Sports'tan 2 milyar 50 milyonluk teklif var. Yukarı çıkarmak için bir görüşme yapacağız. Her konu dijitalleşiyor. Mümkün olduğu kadar dijitale, teknolojiye önem vererek gelirleri artırmak istiyoruz. Bunun için gayret göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

"HAKEMLER İÇİN YAPAY ZEKA"

Büyükekşi, "Hakem performanslarında yapay zekayı kullanmak istiyoruz. Hiçbir şeyin algı operasyonu olmaması lazım. Şeffaf hale getirip kamuoyuna açıklayacağız. Hakemleri tartıştırmak yerine, aldıkları puanları kamuoyuyla paylaşacağız. Ödül ve ceza sistemini değiştireceğiz" dedi.

"DİSİPLİN VE TAHKİM'DEN İSTİFA İSTEYECEĞİM"

TFF Başkanı Büyükekşi seçimden önce, "Seçilirsem Disiplin ve Tahkim Kurulları'ndan istifa isteyeceğim" demişti.