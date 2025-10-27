TFF’den bahis skandalı için yeni açıklama: 'Kanunlara göre hareket edilecek'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, bahis oynayan ve aktif bahis hesapları olan hakemlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis skandalını açıkladığı basın toplantısı sonrası yazarımız Orhan Can’ın da aralarında bulunduğu birkaç gazeteciyle sohbet eden Otyakmaz, “Bahis oynayan hakemler ve varsa başkaları için de ilgili kanunlara göre hareket edilecek. Temiz futbol ve ligler istiyoruz. Bunun için eğitmeler yapılıyor. Bir sene içinde değişecek iş değil. Hakemleri 6 yabancı uzman eğitiyor. Ayda 22 gün buradalar” dedi.

Mecnun Otyakmaz, “Bu tespit edilen hakemler, 5 yasal iddia şirketinden oynamışlar. Bakanlıkla yazıştık. Şirketler oynanan kuponları gönderdi” diye konuştu.

"YASA DIŞI BAHİS ŞİRKETLERİ VAR MI?"

Otyakmaz, “Yasa dışı bahis şirketleri var mı?” sorusuna “Onu bilemiyoruz” yanıtını verdi. TFF Başkanvekili, “Bu kadar olay var Merkez Hakem Kurulu için ne düşünüyorsunuz” şeklindeki soruyu “Biz Merkez Hakem Kurulu’ndan memnunuz” ifadesiyle cevapladı. “Merkez Hakem Kurulu Başkanı’na güvenimiz tam” diyen Otyakmaz, “Yenilen kulüp, Merkez Hakem Kurulu’na saldırıyor. Bilinçli hataları ayıklıyoruz” yorumunda bulundu.

Mecnun Otyakmaz, yazarımız Orhan Can’ın, “Bu kadar eğitiliyorlar da peki hakemler niye bu kadar kötü? Verdikleri kararlar ortada...” sorusuna “Üniversite bile 4 yılda bitiyor...” yanıtını verdi.