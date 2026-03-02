Cumhuriyet Gazetesi Logo
Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı! 'Yorgunluk, hayal kırıklığı ve acı'

Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı! 'Yorgunluk, hayal kırıklığı ve acı'

2.03.2026 11:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı! 'Yorgunluk, hayal kırıklığı ve acı'

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ligde Roma ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ligde Roma ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Juventus'ta sezon sonu hedeflerine dair konuşan İtalyan teknik adam, "Ben dördüncü sıra için, bu pozisyon için yaşıyorum" dedi.

Skorun 3-1'den 3-3 gelmesiyle ilgili, "Sadece futbolda değil, hayatta ad her zaman kendine güvenmelisin" diyen Spalletti, "Bize çok fazla yük bindirildiği ve şanssız olduğumuz bir an vardı. Takımım bazı önemli şeyler gösterdi ve oyunumuzun geliştiğini görüyorum. Sezonun sonuna doğru harika bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Sözlerine devam eden Spalletti, "Takımın ilk yarıda karşılaştığı durumlara bakarsanız, 1-0'lık sonuçtan memnun değilim. Ama Şampiyonlar Ligi'nden bizim yaptığımız gibi, yorgunluk, hayal kırıklığı ve acı ile ayrıldığınızda, Roma'nın attığı gollerden sonra işleri tekrar rayına oturtmak zor bir iştir ama oyuncular kendilerine inandılar ve sonuç böyle oldu" dedi.

66 yaşındaki teknik adam, "Taraftarlar şu anda bize gerçekten yardımcı oluyor. Onlar yanımızda olduğunda her şey daha az stresli hale geliyor" diye konuştu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakmıştı.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #Luciano Spalletti

İlgili Haberler

Oyundan çıkarken tepki göstermişti... Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması!
Oyundan çıkarken tepki göstermişti... Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, ligde Como'ya kaybetti. Juventus'un Como'yla oynadığı maçın son anlarında kenara gelen Kenan Yıldız, değişiklik nedeniyle tepki gösterirken Luciano Spalletti yaşananları anlattı.
İtalyanlar duyurdu... Spalletti'nin kaderi Galatasaray maçına bağlı!
İtalyanlar duyurdu... Spalletti'nin kaderi Galatasaray maçına bağlı! Juventus'ta kötü gidişatın ardından Luicano Spalletti'nin takımdaki geleceği tehlikeye girdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı ve hafta sonundaki Roma maçının deneyimli teknik direktör için kritik bir öneme sahip olduğu iddia edildi.
Luciano Spalletti'den Galatasaray maçı açıklaması: Kenan Yıldız yanıtı!
Luciano Spalletti'den Galatasaray maçı açıklaması: Kenan Yıldız yanıtı! Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü konuk edecekleri temsilcimiz Galatasaray hakkında konuştu.