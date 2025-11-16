Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF'den İspanya maçı öncesi sakatlık açıklaması: '3 oyuncu antrenmana çıkmadı'

TFF'den İspanya maçı öncesi sakatlık açıklaması: '3 oyuncu antrenmana çıkmadı'

16.11.2025 20:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TFF'den İspanya maçı öncesi sakatlık açıklaması: '3 oyuncu antrenmana çıkmadı'

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ağrıları nedeniyle son antrenmana çıkmadığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile 18 Kasım Salı günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve taktik çalışmalarla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Bulgaristan ile yapılan müsabakada ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Söz konusu karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Kaan Ayhan ile ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmana katılmadı. Üç futbolcunun medikal değerlendirmesine devam edildi.

İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve başkan vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de izledi.

Milli takım, yarın yapacağı son antrenmanın ardından İspanya mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı kafile, saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla kentine hareket edecek.

İlgili Konular: #İspanya #sakatlık #A Milli Takım

İlgili Haberler

Milli takımda Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber!
Milli takımda Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! A Milli Futbol Takımı, salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Play Off biletini garantilemiştik... Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
Play Off biletini garantilemiştik... Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Dünya Kupası Avrupa elemelerinde A Milli Takım, Bulgaristan'ı yenerek play-off oynama hakkı kazandı. Peki Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılabilir?
A Milli Takım'a sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi!
A Milli Takım'a sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi! A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı konuk ettiği maçta ikinci yarı oyuna giren Kaan Ayhan sakatlandı. Milli futbolcu yerini Atakan Karazor'a bıraktı.