TFF'den Montella'ya doğum günü kutlaması

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 16:19
TFF'den Montella'ya doğum günü kutlaması
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Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu EURO 2024'te Gürcistan ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın doğum gününü kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Montella'nın doğum gününü "gizli görev" notuyla paylaştığı video ile kutladı.

 


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