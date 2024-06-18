TFF'den Montella'ya doğum günü kutlaması
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kutladı.
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu EURO 2024'te Gürcistan ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın doğum gününü kutladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Montella'nın doğum gününü "gizli görev" notuyla paylaştığı video ile kutladı.
??? Gizli Görev ??— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) June 18, 2024
??? 18.06.2024 ?? @VMontella pic.twitter.com/yze8QTGcWy
Spor Haberleri
- Real Madrid'den Arda Güler'e destek paylaşımı
- Ali Koç transfer için tarih verdi
- Fatih Terim'den Milli Takım'a mesaj
- TFF'den Montella'ya doğum günü kutlaması
- Dortmund sokakları kırmızı-beyaz
- Süper Lig'in yeni ekibinden Halil hamlesi
- 'O ülkeyle gerilimi tırmandırmak istemiyoruz...'
- EURO 2024'ün açılış maçına damga vurdu!
- Hırvatistan'a kötü haber: Kadrodan çıkarıldı
- Kylian Mbappe için flaş iddia
En Çok Okunan Haberler
-
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- MHP'den silahlı mesaj
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- Gülbin Tosun'dan, YRP'nin esprisine tepki
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini açıkladı
- Dolar TL neden yükselişe geçti?