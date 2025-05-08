TFF duyurdu: Süper Kupa'nın yeni formatı belli oldu!
TFF, Süper Kupa 2025'in yeni formatla oynanacağını duyurdu. Yeni formata dair ayrıntılar paylaşıldı.
TFF, Süper Kupa 2025'in yeni formatla oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır.
Ancak bu sezon Galatasaray A.Ş.'nin ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son takım olacaktır.
Takımlarımızın sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakaları da dikkate alınarak, müsabakaların 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilmiştir. Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecektir.
Lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler aşağıdaki şekilde olacaktır.
Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:
Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Lig ikincisi ile lig üçüncüsü,
Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:
Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,
Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,
Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:
Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,
Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:
Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir."
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