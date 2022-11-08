TFF, Fatih Karagümrük'ün itirazını kabul etmedi

08 Kasım 2022 Salı, 20:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur'a verilen 2 maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adnan Uğur ile ilgili Fatih Karagümrük Kulübü'nün yaptığı itirazı görüştü.

Kurul, söz konusu cezalarda sübut, hukuki niteleme ve ceza tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, PFDK'nin kararlarını onadı.