TFF, Fatih Karagümrük'ün itirazını kabul etmedi
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, futbolcu Adnan Uğur'a verilen 2 maçlık cezaya itiraz etmişti. TFF Tahkim Kurulu kırmızı-siyahlı kulübün itiraz başvurusunu reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur'a verilen 2 maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adnan Uğur ile ilgili Fatih Karagümrük Kulübü'nün yaptığı itirazı görüştü.
Kurul, söz konusu cezalarda sübut, hukuki niteleme ve ceza tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, PFDK'nin kararlarını onadı.
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