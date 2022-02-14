TFF İhale Komisyonu toplantısı sona erdi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 19:55

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve yayın ihale komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir. Avrupa'nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Katılımcı firmalara 18 Şubat Cuma gününe kadar ek süre tanındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini bir kez daha gösteren tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır. Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır. Yayın ihale komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir."