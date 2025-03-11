TFF ile MAD Parfumeur firması arasında işbirliği anlaşması yapıldı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:36

Güncelleme: 11.03.2025 - 13:36

MAD Parfumeur, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla, Milli Futbol Takımları Resmi Sponsoru oldu. MAD bu tarihi ortaklığın ilk adımı olarak, milli takım ruhunu yansıtan özel bir parfüm serisini kısa süre içinde piyasaya sunacak. “Azmin Kadar Kalıcı” temasıyla kadın ve erkek futbol takımları için ayrı ayrı hazırlanacak parfümlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü TFF ile birlikte altyapı gelişim projelerine aktarılacak.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak iş birliklerine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Başkan Hacıosmanoğlu, “Bu sadece bir sponsorluk anlaşması olmanın ötesinde, Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü yer edinmesine yönelik bir yol arkadaşlığıdır. Göğsünde gururla Ay-Yıldızlı formayı taşıyan oyuncularımız ile onları rol model olarak görüp hayallerinin, umutlarının peşinden giden altyapıdaki futbolcularımıza sağlanan desteği çok kıymetli buluyorum. Milli formayı taşıyan her futbolcumuz, sahaya çıktığında milyonlarca insanın heyecanını, tutkusunu ve gururunu temsil ediyor. Bizler bugünün altyapı oyuncularının da sistemli bir eğitimle geleceğin yıldızları olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlaşmanın, Türk futboluna ve geleceğin yıldız adaylarına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. MAD Parfumeur ailesine, Türk futboluna sağladıkları destek için teşekkür ediyorum” dedi.

DOĞRU: BİRLİKTE DÜNYA MARKASI OLMAK İSTİYORUZ

MAD Parfumeur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğru ise, TFF ile yaptıkları anlaşmanın ortak bir tutkunun paylaşımı olduğunu vurguladı. “Milli Takımlarımızın sahadaki başarılarına katkıda bulunmak ve bu yolculukta yanlarında olmak bizim için büyük bir onur” diyen Doğru sözlerini şöyle sürdürdü: “Milli Futbol Takımları Resmi Sponsoru olmaktan duyduğumuz mutluluğu dile getirmek istiyorum. Bu iş birliği, markamızın değerleri ve vizyonuyla mükemmel bir uyum içinde… Ay-Yıldızlıların sahada gösterdiği azim ve tutkuya benzer biçimde, bizler de parfüm dünyasında mücadele ediyor ve her zaman mükemmelliği hedefliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, markamız açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bu adım, bir dünya markası olma hayali ile bu topraklardan yola çıkan MAD’in bilinirliğini perçinleyecektir. Dolayısıyla, sadece bir sponsor ilişkisinin ötesinde Türkiye Futbol Federasyonu’yla birlikte değerli projelere imza atacağımız için de ayrıca mutluyuz. Bizim için tarihi önemi olan bu anlaşmanın hem MAD hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte “Azmimiz Kadar Kalıcı” başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum.”