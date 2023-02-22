TFF'den Ersen Martin'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Murat Aksu, aort damarının yırtılması sebebiyle hastanede tedavi gören eski futbolcu Ersen Martin'i ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:19
TFF'den Ersen Martin'e ziyaret
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TFF Başkanvekili Murat Aksu, tedavisi süren eski futbolcu Ersen Martin'e ziyarette bulundu.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Murat Aksu, yoğun bakımdan çıkan ve tedavisi devam eden eski milli futbolcumuz Ersen Martin'i hastanede ziyaret etti" denildi.

Ersen Martin

Aort damarının yırtılması sebebiyle operasyon geçiren Ersen Martin'in tedavisine bir süre yoğun bakımda devam edilmişti.


Ersen martin TFF aort damarı

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