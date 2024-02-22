TFF resmen açıkladı: Süper Lig ve 1. Lig'in başlangıç tarihi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek sezon başlayacağı tarihleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.
Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.
TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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