TFF açıkladı: Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:12
TFF açıkladı: Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'de 27. haftadaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri şöyle:

23 Şubat Cuma:

20:00 Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 Şubat Cumartesi: 

13:30 Mondihome Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

16:00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

19:00 TÜMOSAN Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

19:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 Şubat Pazar:

13:30 EMS Yapı Sivasspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan

16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Tugan Kaan Numanoğlu

16:00 Trabzonspor - Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker

19:00 İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi:

20:00 Galatasaray - Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen


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