TFF açıkladı: Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 27. haftadaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri şöyle:
23 Şubat Cuma:
20:00 Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan
24 Şubat Cumartesi:
13:30 Mondihome Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
16:00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
19:00 TÜMOSAN Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
19:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın
25 Şubat Pazar:
13:30 EMS Yapı Sivasspor - Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan
16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Tugan Kaan Numanoğlu
16:00 Trabzonspor - Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker
19:00 İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
26 Şubat Pazartesi:
20:00 Galatasaray - Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
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