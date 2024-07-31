TFF resmen açıkladı: Süper Lig'e yeni kupa ve logo!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 18:45

Güncelleme: 31.07.2024 - 18:45

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yeni logosunu ve kupasını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, logonun üst kısmının bir futbolcunun kollarını açarak sevincini tribündeki taraftarla paylaşmasını, alt kısmının ise futbola kalpten bağlı milyonları temsil ettiği ifade edildi.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU İÇİN YENİ KUPA

Yeni tasarlanan kupa hakkında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig Kupası da bu değişimle birlikte tamamen yenilendi. Yeni tasarımın en dikkat çekici noktası ise ligde bu kupayı kazanmak için mücadele eden 19 takımın isimlerinin kupaya işlenmiş olması.

Bununla birlikte maç başlangıç seremonisinden maç sonu röportaj alanlarına kadar her alanda yenilenen imaja uygun düzenlemeler yapıldı. Her detayda yeni logomuza ilham veren futbolun birleştirici gücü, rekabetin heyecanı, sevgi ve rakibe saygı vurgulandı."