Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Süper Lig ekibine kiralandı!
Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorts'un kadroda düşünmediği Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için siyah-beyazlılar anlaşma sağladı.
Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını resmen duyurdu.
VEDA PAYLAŞIMI
Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu, 'Canın sağ olsun' şarkısı eşliğinde Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı ve "Bir sonraki sezonda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın Beşiktaş ve büyük Beşiktaş taraftarı" notunu düştü.
OYUNCUNUN KARİYERİ
Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.
SEZON PERFORMANSI
2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.
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