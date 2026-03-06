Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu!

6.03.2026 12:44:00
Güncellenme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun başlangıç tarihini açıkladı. TFF, sezon planlamasının daha sonra ilan edileceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden futbolda yeni sezonun planlamasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in başlangıç sezon başlangıç tarihlerine yer verildi.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON 14 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

TFF'den yapılan açıkamaya göre Süper Lig'de yeni sezon 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. 1. Lig'de ise ilk hafta maçları 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

2. Lig ve 3. Lig'de yeni sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak.

Ek olarak Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2026/27 sezonunun planlamasının daha sonra ilan edileceğini duyurdu.

