TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti
Kripto para dolandırıcılığı kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, görevinden istifa etti.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "saadet zinciri" yapısıyla kripto para dolandırıcılığı yapan kişilere yönelik soruşturma kapsamında 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay da gözaltına alınmıştı.
Ankara'da yakalanıp Trabzon'a gönderilen Altıay, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yurt dışına çıkma yasağı konulan Kerim Altıay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altıay'ın istifa ettiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur" denildi.
Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.
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