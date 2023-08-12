Yeni sezona hızlı başladılar: Beşiktaş'a üç isimden büyük katkı
Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan sezona hızlı başladı.
Yeni sezondaki ilk resmi sınavlarını UEFA Konferans Ligi'nde veren Beşiktaş, 3 galibiyet aldığı bu maçlarda Salih Uçan, Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka performanslarıyla öne çıktı.
8 GOLÜN 5'İNE DOĞRUDAN KATKI
Arnavutluk ekibi KF Tirana ile oynanan ve 3-1 kazanılan ilk karşılaşmada Muleka 1 gol atarken, asisti Aboubakar'dan geldi.
2-0 kazanılan rövanşta Aboubakar 1 gol kaydetti, Salih de Amartey'in attığı diğer golün pasını verdi.
Önceki gün 3-1 galip gelinen Neftçi Bakü deplasmanında ise 3 oyuncu 1'er gol attı, ayrıca Salih 1 de asist yaptı. Beşiktaş'ın bu maçlarda attığı 8 golün 5'i Salih-Aboubakar-Muleka üçlüsünden gelirken, diğer golleri Amartey, Onur ve Semih attı.
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