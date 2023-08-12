Yeni sezona hızlı başladılar: Beşiktaş'a üç isimden büyük katkı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 12.08.2023 - 11:22

Yeni sezondaki ilk resmi sınavlarını UEFA Konferans Ligi'nde veren Beşiktaş, 3 galibiyet aldığı bu maçlarda Salih Uçan, Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka performanslarıyla öne çıktı.

8 GOLÜN 5'İNE DOĞRUDAN KATKI

Arnavutluk ekibi KF Tirana ile oynanan ve 3-1 kazanılan ilk karşılaşmada Muleka 1 gol atarken, asisti Aboubakar'dan geldi.

2-0 kazanılan rövanşta Aboubakar 1 gol kaydetti, Salih de Amartey'in attığı diğer golün pasını verdi.

Önceki gün 3-1 galip gelinen Neftçi Bakü deplasmanında ise 3 oyuncu 1'er gol attı, ayrıca Salih 1 de asist yaptı. Beşiktaş'ın bu maçlarda attığı 8 golün 5'i Salih-Aboubakar-Muleka üçlüsünden gelirken, diğer golleri Amartey, Onur ve Semih attı.