TFF yayımladı: İşte son 16 biletinin hikâyesi

Yayınlanma: 27.06.2024 - 23:49

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:15

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada bitirdi ve diğer maçın sonucundan bağımsız olarak son 16 turuna yükseldi.

Ay yıldızlı takıma galibiyeti ve turu getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Son 16 biletinin ardından TFF, A Milli Takımımızın EURO 2024'teki grup aşamasının hikâyesini paylaştı.

TFF'den yapılan paylaşım şu şekilde: