TFF, yayıncı kuruluşun kararını bekliyor
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig için 2 aydır devam eden ihale süreci ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıklama yapması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Yayın İhale Komisyonu'nun 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada mevcut paketlere yapılan tekliflerin kabul edilmediği ve teklife ek süre verildiği belirtilmişti.
Yapılan açıklamada, Paket 1'de yer alan; 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F ve Paket 2 ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan Digiturk'e (beIN SPORTS) 7 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi. Verilen sürenin bugün sona erecek olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
SÖZLEŞME İMZALANMAMASI HALİNDE NE OLACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Digiturk'le (beIN SPORTS) sözleşme imzalayamaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Medya'ya da bir hafta süre verilecek.
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