TFF'de Ahmet Köse'den istifa kararı!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 00:07

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Köse yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın ve ilgili kurullarının tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarıyı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasımhane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir. Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. "