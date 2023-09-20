TFF'de karar zamanı... Yerli mi yabancı mı?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocasını belirleyecek.
A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz’un ardından kimin göreve geleceği merak ediliyor. TFF yönetimi, salı günü Riva’da toplandı.
AVCI, TERİM, YALÇIN...
Yönetimin bir bölümü yerli, diğer kısmı ise yabancı teknik direktörle anlaşılması gerektiğini iletti. Yerli adayların başında Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Sergen Yalçın geliyor. Ancak Adana Demirspor’un eski hocası Vincenzo Montella ile bir görüşme yapıldığı, İtalyan hocanın prensipte “Evet” dediği bilgisi var.
LÖW VE MESUT ÖZİL PLANI
Ayrıca Joachim Löw’ün düşünüldüğü, Mesut Özil’in de genel menajer olarak göreve getirilebileceği kulilerde konuşuluyor. Son kararı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi verecek. Büyükekşi bugün (çarşamba) Riva’da Stefan Kuntz ile görüşüp yolların ayrıldığını kendisine bildirecek.
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