TFF'de seçim yaklaşırken... Mehmet Büyükekşi'den adaya tehdit iddiası!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:27

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:27

TFF başkanlık seçimleri öncesi başkan Mehmet Büyükekşi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Adaylığı eksik evrak nedeniyle kabul edilmeyen Erdal Alkış, Halk TV'ye verdiği demeçte, Mehmet Büyükekşi tarafından kendisine yönelik tehditlerde bulunulduğunu ileri sürdü.

Erdal Alkış

Alkış, şunları söyledi:

“Mehmet bey bizim eskiden beri tanıdığımız birisi. Ben deprem zamanı kendi adına yapılmasını istediği çalışmaları onun adına yapmayınca ban 'seni medyada bitireceğim' dedi. Bu açıklama bir federasyon başkanının yapacağı bir şey değil. TFF’nin basın toplantısından beni tehdit etti. Bu tehditlerin sonu bitmedi, +32'li +33'lü numaralardan da geldi. Bu tehditler, mevcut sistemin işleyişiyle ilgili.”

Alkış, “Türk futbolunda büyük bir açık var. Bu açıkları ortaya koyunca büyük bir kıyamet koptu. Cumhurbaşkanımızın Büyükekşi’yi desteklediğine inanmıyorum; ancak bizi tehdit eden mekanizmalar oldukça aktif” diye konuştu.

EKSİK EVRAK İDDİASI

Ayrıca, “eksik evrak” nedeniyle adaylığının kabul edilmediğini belirten Alkış, elindeki belgelerin eksik olmadığını belirterek, “Genel Sekreter ile görüşmeye gittiğimde, dilekçemiz hazır masasında duruyordu. Bu, planlı bir süreçti” dedi.

Alkış, "Bugün mevcut yönetime oy verenler dahi, birçoğu zorla oy veriyorlar. Bunlarda mevcut federasyonu istemiyorlardı" dedi.

SEÇİM 18 TEMMUZ'DA

TFF'de başkanlık seçimi 18 Temmuz'da düzenlenecek genel kurulda yapılacak.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi bir kez daha aday olurken eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da adaylığı kabul edilen bir diğer isim.