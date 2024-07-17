TFF'de seçim yaklaşırken... Mehmet Büyükekşi'den adaya tehdit iddiası!
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde adaylığı 'eksik evrak' nedeniyle kabul edilmeyen Erdal Alkış, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Alkış, mevcut başkan ve yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi'nin kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.
TFF başkanlık seçimleri öncesi başkan Mehmet Büyükekşi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Adaylığı eksik evrak nedeniyle kabul edilmeyen Erdal Alkış, Halk TV'ye verdiği demeçte, Mehmet Büyükekşi tarafından kendisine yönelik tehditlerde bulunulduğunu ileri sürdü.
Erdal Alkış
Alkış, şunları söyledi:
“Mehmet bey bizim eskiden beri tanıdığımız birisi. Ben deprem zamanı kendi adına yapılmasını istediği çalışmaları onun adına yapmayınca ban 'seni medyada bitireceğim' dedi. Bu açıklama bir federasyon başkanının yapacağı bir şey değil. TFF’nin basın toplantısından beni tehdit etti. Bu tehditlerin sonu bitmedi, +32'li +33'lü numaralardan da geldi. Bu tehditler, mevcut sistemin işleyişiyle ilgili.”
Alkış, “Türk futbolunda büyük bir açık var. Bu açıkları ortaya koyunca büyük bir kıyamet koptu. Cumhurbaşkanımızın Büyükekşi’yi desteklediğine inanmıyorum; ancak bizi tehdit eden mekanizmalar oldukça aktif” diye konuştu.
EKSİK EVRAK İDDİASI
Ayrıca, “eksik evrak” nedeniyle adaylığının kabul edilmediğini belirten Alkış, elindeki belgelerin eksik olmadığını belirterek, “Genel Sekreter ile görüşmeye gittiğimde, dilekçemiz hazır masasında duruyordu. Bu, planlı bir süreçti” dedi.
Alkış, "Bugün mevcut yönetime oy verenler dahi, birçoğu zorla oy veriyorlar. Bunlarda mevcut federasyonu istemiyorlardı" dedi.
SEÇİM 18 TEMMUZ'DA
TFF'de başkanlık seçimi 18 Temmuz'da düzenlenecek genel kurulda yapılacak.
Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi bir kez daha aday olurken eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da adaylığı kabul edilen bir diğer isim.
Spor Haberleri
- Halkbank'a Çek pasör çaprazı!
- Los Angeles Lakers'tan bir ilk!
- Kobe Bryant'ın babasından kötü haber
- Lucas Torreira'dan Fenerbahçe itirafı!
- Judo'da Paris 2024 için geri sayım sürüyor!
- Çengelli iğne yutan 10 aylık bebek son anda kurtuldu
- Fenerbahçe'nin rakibi Hull City!
- Başkandan Arsenal itirafı!
- Mehmet Büyükekşi'den adaya tehdit iddiası!
- 'Cebelitarık İspanya'dır' tezahüratında gözler UEFA'da!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- MHP'den Tuğrul Türkeş'e sert tepki
- Genel Kurul ertelendi
- 'Sokağı dinledik, insanımızı ezdirmedik'
- 'Bebek koca ayak' kameraya yakalandı
- TBB avukata ruhsatını vermedi