TFF'de 'Yönetim istifa' rahatsızlığı

Norveç'le oynanan maçtaki 1-1'lik beraberlik sonrası Kadıköy'de tribünler Nihat Özdemir ve TFF'yi hedef aldı.

"Yönetim istifa" seslerine bazı yöneticiler, "Golü biz mi atacağız" yanıtını verirken, Nihat Özdemir'in üzgün biçimde stattan ayrıldığı görüldü. Karşılaşma sonrası Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na gitme şansını zora sokan A Milli Takım'da üzüntü hakimdi. Ayrıca Kadıköy'e gelen taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber 'Yönetim İstifa' diye bağırması dikkat çekti. TFF'den sorumlu yönetici Hamit Altıntop ise tepkilere yanıtsız kaldı.