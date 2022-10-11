TFF'den 6 Süper Lig kulübüne sevk kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 22:42
TFF'den 6 Süper Lig kulübüne sevk kararı!
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TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 6 kulübün PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor, Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor ve Beşiktaş'ın çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

HangiKredi Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac kural dışı hareketi, Beşiktaş'ta antrenör Jonathan David Northeast ve Atakaş Hatayspor Kulübü görevlisi İbrahim Emirleroğlu da talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle kurula sevk edildi.


TFF PFDK süper lig beşiktaş

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