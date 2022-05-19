TFF'den açıklama: Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre'yi tercih etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takım kadrosuna çağırılan Mohamed Zeki Amdouni’nin İsviçre Milli Takımı’nı seçtiğini ve bu yüzden aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
ZEKİ AMDOUNI, İSVİÇRE'Yİ TERCİH ETTİ
TFF, Ümit Milli Takım kadrosuna davet alan Mohamed Zeki Amdouni’nin İsviçre Milli Takımı’nı seçtiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ümit Milli Takımımızın mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadroda yer alan ve Sırbistan müsabakasında 45 dakika süre alan Mohamed Zeki Amdouni, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak olan Ukrayna karşılaşmasının kamp kadrosuna da alınmıştır. Ancak futbolcunun kulübü tarafından tarafımıza yapılan yazılı bildirimde Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Millî Takımı'nda oynamayı tercih ettiği dile getirilmiştir. Bu nedenle bahse konu futbolcu kamp listesinden çıkartılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Video Haberler
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
- MHP'liler bir CHP'liye saldırdı!
- 1919 genç zeybek oynayıp Atatürk'ün siluetini oluşturdu
- Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı
- 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
- Bolu'da mayıs ayında kar yağdı
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Feci kaza: Otoyoldan geçince otomobil çarpan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması