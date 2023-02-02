Aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladı

Trabzonspor forması altında gösterdiği performansla iz bırakan Türk futbolunun efsane golcülerinden Ersen Martin, mayıs ayında kalp krizi geçirerek acil ameliyata alınmıştı. Efsane golcünün son hali sevenlerini üzdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:17
Aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladı
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Eski milli futbolcu Ersen Martin’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten 42 yaşındaki Martin, aort damarının yırtılması nedeniyle geçtiğimiz yıl mayıs ayında ameliyat edilmiş ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

SON HALİ YÜREK PARÇALADI!

Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yapan Martin çok uzun süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıktı. Hayati tehlikesi bulunan Ersen Martin uzun bir süre sonra ilk kez tepki vermeye başladı.

Sosyal medyadan son durumu paylaşılan eski milli oyuncunun görüntüsü sevenlerini üzdü.

Ersen Martin

Denizlispor’da gol kralı olan Ersen Martin, Süper Lig’de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi. 3 kez A Milli Takım’a seçilen Martin kariyerinde 372 maçta 101 gol atarken 27 asist yaptı.

 

 


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