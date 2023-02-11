TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK kararı! 'Yabancı oyuncu' kolaylığı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı futbolcuları için yeni bir karar aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:51
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK kararı! 'Yabancı oyuncu' kolaylığı...
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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı futbolcuları için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir karar geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig kulüpleri, Gaziantep ve Hatayspor'dan 'yabancı' transferi yaparsa; o isimler 9. yabancı olarak sahada yer alabilecek.

YAYIN GELİRİNDEN KESİNTİ YAPILACAK

Ayrıca TFF, '1000 Konteyner Projesi' için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer takımlardan ise 3'er milyon TL yardım kesintisi yapmaya karar verdi.

Yardım kesintisi 'yayın geliri' üzerinden yapılacak.


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