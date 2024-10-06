TFF'den kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına sert tepki!
Kadınlara ve çocuklara yönelik artan şiddet olaylarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tepki geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olaylarıyla bir açıklama yayınladı.
TFF'den yapılan açıklamada, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiği vurgulandı ve "Kadınlarımıza ve çocuklarımıza uygulanan şiddeti kınıyoruz" başlığıyla şu ifadelere yer verildi:
"Daima el üstünde tutulması gereken kadınlarımıza ve çocuklarımıza uygulanan her türlü şiddetin insanlık dışı olduğuna ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğine tüm kalbimizle inanıyor; #KadınaVeÇocuğaDokunma temalı paylaşımlarıyla toplumsal dayanışma hareketinin birer parçası olan tüm değerli kulüplerimize, kamu vicdanını derinden yaralayan bu konuyla ilgili göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyoruz."
Etiketler: #TFF #şiddet #İbrahim Hacıosmanoğlu
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