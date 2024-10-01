TFF açıkladı: Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF açıkladı: Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 19:47

Okan Buruk, 'tehdit' nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'nin açıklamasına göre; Okan Buruk, Kasımpaşa maçındaki "tehdidi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'nin açıklaması şu şekilde: 

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK ’un aynı müsabakadaki “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Etiketler: #okan buruk #PFDK #galatasaray

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