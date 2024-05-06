TFF'den kayyım iddiasına cevap!
TFF Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal, kayyım iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal, bugün sosyal medyada yer alan "TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF’ye kayyım atanır" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
Erdal, 2008 yılındaki durumun tamamen geçici maddeyle yapıldığının altını çizerek "Adı üstünde 'Geçici Madde’, yani o sene oldu ve bitti. Kanunda artık kayyım diye bir şey yok. Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor" ifadelerini kullandı.
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