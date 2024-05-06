Hatayspor'dan TFF ve hakem tepkisi: 'Biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz'

Hatayspor, 1-1 biten Gaziantep FK maçında hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 20:53
Hatayspor'dan TFF ve hakem tepkisi: 'Biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz'
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Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Hatayspor, maçın hakemi Halil Umut Meler ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdiği bir açıklama yayınladı.

Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:

"Bu videoda koca bir şehre umut olmaya yemin etmiş bir takımın nasıl yalnızlaştırıldığını, nasıl sahipsiz bırakıldığını izliyorsunuz.

Şimdi bütün yetkililere soruyoruz.

Düşme hattında haftanın en önemli karşılaşması olan Gaziantep FK - Hatayspor maçında neden yabancı VAR hakemi atanmadı?

Türkiye’den Euro 2024’e gönderilmesi beklenen hakem Halil Umut Meler’in görüntülerde görülen bariz hatalarında neden VAR müdahale etmiyor?

Bu bariz hatalar gözlemci raporuna neden yazılmıyor?

Biz ayrıcalık değil ADALET istiyoruz."

 


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