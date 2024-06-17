Vincenzo Montella'dan sakatlık sözleri: 'Muhtemelen iyileşecekler ama...'

Yayınlanma: 17.06.2024 - 21:36

Güncelleme: 17.06.2024 - 21:50

A Milli Takım, Euro 2024'te ilk maçına yarın Gürcistan karşısında çıkacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve Salih Özcan maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

VINCENZO MONTELLA

"Almanya'da oynuyor olmamız, Türk taraftarların ağırlıklı olması büyük bir sorumluluk. Bayrağımızı gururlandırmamız lazım. Bazen bazı oyuncuların milli takımda oynaması süre alabilir. Daha fazla rolde oynayabilecek oyuncularımız var. Bu sağ açık ve sol açık mevkileri beklentilerin fazla olduğu bölgeler. Bizi üzen ve talihsiz olan kısım sakatlıklar yaşadık. Bu futbolda olabilecek şeyler. Ferdi ve Zeki gibi iki önemli oyuncumuz var. Muhtemelen iyileşecekler ama ilk maçta bu oyuncuları riske etmek istemiyorum. Takımla antrenmanlara başladılar, yüzde 100 olduklarında oynatacağız. Turnuvaya bazı oyuncular takımlarında yüzde 50 oynayarak geld, bazıları tam fit olarak gelmedi. Her oyuncunun fiziksel kapasitesi birbirinden farklı. Önceki oyunlara baktığımızda, Türkiye'de yaşamış biri olarak kararlılık çok önemli. Tek amacımız kazanmak ve iyi oynamak. Gruptan çıkmak tarihi bir durum olurdu."

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Vincenzo Montella, TRT Spor'a yaptığı açıklamada basın toplantısındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, "Basın toplantısında sözlerim yanlış anlaşıldı sanırım. İkisi de oynayacak durumda. Sadece ufak tefek sorunlar yaşadılar. İkisini aynı anda oynatmak büyük bir risk olabilir. Onlardan bir tanesi olacak. Bizim için gerçekten çok önemli bir futbolcu, diğer oyuncularımız gibi. Yarın oynayacak durumda değil. Umarım bir sonraki maçtan itibaren oynayacak durumda olur. Gerekiyorsa üçüncü maçta da bekleyeceğim, sonuna kadar beklemeye hazırım. Özel günlerden birini yaşıyoruz. 23 sene önce yanılmıyorsam Roma ile son şampiyonluğu yaşıyordum. Yarın da doğum günüm ve ilk defa hoca olarak Avrupa Şampiyonası'nda olacağım. Ülkemizde bayram. Heyecanlıyım, en iyi şekilde işimizi yapmak için sahada olacağız" dedi.

"EVİMİZDE GİBİ OLACAĞIZ"

Basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella'ya Salih Özcan eşlik etti. 26 yaşındak oyuncu, Almanya'da Türk taraftarların fazla olmasının kendileri için avantaj olduğunu ifade etti.

"Öncelikle yarınki maç bizim için özel bir maç olacak. İyi başlamak, güzel başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Disiplinli oynamalıyız. Basit hata yapmamalıyız. Kendi planımızı yaparsak, büyük ihtimal maçı alırız. Bizim için Dortmund'da bu kadar Türk yaşaması avantaj. Burada evimizde gibi olacağız. Taraftarı arkamıza almamız lazım. Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum."