TFF'den yeni karar: Yedek kulübesinde TV yasak

11 Kasım 2022 Cuma, 10:48

Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başından beri tartışılan iki konuda Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine uyarılarda bulundu.

Akşam'ın haberine göre TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. TFF, yedek kulübesinde yer alan televizyonların kaldırılmasını da kulüplerden istedi.

Ayrıca yazıda müsabakaların 1. ve 2. devrelerinin zamanında başlaması için kulüplerin sezon başında açıklanan zaman çizelgelerine riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.

KURALA UYMAYANLARA İHRAÇ

Televizyon yasağı konusunda Futbol Oyun Kuralları'nın "Diğer Ekipler maddesinde" ise şu ifadeler yer alıyor: "Oyuncu sağlığı veya güvenliği veya taktiksel/ antrenörlük sebepleriyle direkt olarak bağlantılı olduğu sürece takım görevlileri tarafından elektronik iletişim aracının kullanımına izin verilir fakat sadece küçük, mobil, elle tutulur ekipmanlar (mikrofon, kulaklık, kulak mikrofonu, mobil telefon/ akıllı telefon, akıllı saat, tablet, laptop) kullanılabilir. İzin verilmeyen bir ekipman kullanan veya elektronik iletişim ekipmanı kullanımı sonucu uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecektir."