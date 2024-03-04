TFF'den zemin için son uyarı: '18 Mart'ta yapılacak denetimle...'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Didi Stadı'nın zeminiyle alakalı Rizespor'a bir uyarı yazısı gönderdi. Federasyondan yapılan uyarıda, Rizespor'a 18 Mart'a kadar süre verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rizespor Kulübü'ne zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart Pazartesi günü yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağını bildirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi." ifadeleri yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Bursa'da ve Balıkesir'de alarm zilleri...
- Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a sert tepki
- MetroPOLL'den AKP'yi üzecek anket
- Akaryakıta bir zam daha geliyor!
- Enflasyon rakamları açıklandı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası
- Bülent Arınç 'hastane' kelimesini beğenmedi