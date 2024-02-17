Fenerbahçe'den maç sonu zemin paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaştı.
Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaşarak ''Rize'den 3 puanla ayrılıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
Göz Atın
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Rize’den 3 puanla ayrılıyoruz! ?? pic.twitter.com/NWQzEFqrWU— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2024
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