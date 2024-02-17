Fenerbahçe'den maç sonu zemin paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 21:20
Fenerbahçe'den maç sonu zemin paylaşımı!
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Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda flaş bir paylaşımda bulundu. 

Sarı-lacivertliler, sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaşarak ''Rize'den 3 puanla ayrılıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Göz Atın
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İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

 


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