Fenerbahçe'den dikkat çeken zemin paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip Çaykur Didi Stadyumu'nun zemini hakkında yeni bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip sosyal medyadan Çaykur Didi Stadyumu'nun zemini hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Serdar Dursun'un gol vuruşunun yer aldığı fotoğrafa 'Dikkat kaygan zemin' tabelası konuldu.
Göz Atın
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
February 17, 2024
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