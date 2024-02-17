Fenerbahçe'den dikkat çeken zemin paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip Çaykur Didi Stadyumu'nun zemini hakkında yeni bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:45
Fenerbahçe'den dikkat çeken zemin paylaşımı!
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip sosyal medyadan Çaykur Didi Stadyumu'nun zemini hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Serdar Dursun'un gol vuruşunun yer aldığı fotoğrafa 'Dikkat kaygan zemin' tabelası konuldu.

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İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

 


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