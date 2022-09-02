TFF'nin Riva'daki binasına saldırıda gözaltı sayısı 4'e yükseldi!

02 Eylül 2022 Cuma, 16:32

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva’da bulunan merkez binasına yönetim kurulu toplantısı sırasında yaşanan silah saldırıdan dolayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti.

"2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Başta başkanımız, yönetim kurulu ve TFF’nin kıymetli çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En büyük tesellimizi bu menfur saldırı sonucu kimsenin zarar görmemesi. Rabbim bütün kötülüklerden muhafaza etsin. Konu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın dahiliyle, İçişleri Bakanımız ve Emniyet Güçleri inceleniyor ve iki saldırgan da dün akşam yakalandılar. Onların sorguları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kovuşturulacak. İnşallah bir daha böyle menfur konuların yaşanmaması adına tüm çalışma el birliği ile ortaya konulacak. Rabbim hepimize yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

"TFF HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünden itibaren başta Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bakanlarımızı, telefonla arayanlar, buraya gelenler, şimdi de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu buraya gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Menfur saldırıyı kınıyoruz. TFF bundan sonraki çalışmalarına hız kesmeden kararlılıkla, doğru bildiğimiz her şeyi yaparak yönetim kurulumuzla birlikte devam edeceğiz. Türk futbol kamuoyunun bu hain saldırıyı da dikkate alarak özellikle holiganizmden uzaklaşıp, fair-play içerisinde davranmalarını istiyorum" diye konuştu.